Statistik Persebaya saat Gilas Arema FC di Bali Mengerikan, Powerful

Selasa, 28 April 2026 – 20:38 WIB
Kiper Arema FC Lucas Frigeri menangkap bola saat terjadi duel udara dengan pemain Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (28/4) sore. Persebaya mengalahkan Arema FC dengan skor telak 4 - 0. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya tampil luar biasa pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Arema FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4) sore.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Persebaya memainkan filosofi permainan sepak bola modern ala Bernardo Tavares.

Memainkan skema 4 – 3 – 3, Persebaya tampil dominan hampir di semua lini, membuat pemain Arema FC tak berkutik.

Para pemain Persebaya pada laga ini cenderung memainkan transisi cepat dan direct football dipadukan compact defense dan low block.

Taktik Bernardo Tavares ini berbeda dengan gaya yang ia terapkan pada laga sebelumnya yang cenderung defense, mengandalkan counter attack untuk menjebol gawang lawan.

Hal ini terlihat dari statistik Persebaya yang lebih dominan dibandingkan Arema FC.

Sepanjang pertandingan, penguasaan bola pemain Persebaya mencapai 61 persen, sementara Arema FC hanya 39 persen.

Passing pemain Persebaya juga di luar nurul, berhasil melepaskan 521 operan, 465 di antaranya berhasil dengan akurasi mencapai 89 persen.

