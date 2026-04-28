Taktik Bernardo Tavares Bikin Arema FC tak Berkutik, Persebaya Menang Besar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Derbi Jawa Timur yang mempertemukan tuan rumah Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4) sore berlangsung seru.

Arema FC yang menurunkan skuad terbaik pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 tak berdaya saat dibungkam Persebaya dengan skor telak 0 – 4.

Taktik brilian pelatih Bernardo Tavares dengan menurunkan pemain kunci pada babak kedua membuat Arema FC tak berkutik.

Kiper Arema FC Lucas Frigeri yang tampil brilian pada laga kontra Persib pekan lalu, seperti tak berdaya setelah gawangnya diberondong pemain Persebaya dengan empat gol tanpa balas.

Kapten Persebaya Francisco Rivera menjelma menjadi pahlawan The Green Force dengan mencetak brace pada menit ke-49 dan 82.

Jefferson menambah gol untuk Persebaya menit ke-76.

Mantan pemain belakang Arema FC Michael Tata menambah gol kemenangan Persebaya pada menit ke-86.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Persebaya tampil lebih menyerang dibandingkan tuan rumah Arema FC.