Taktik Bernardo Tavares Bikin Arema FC tak Berkutik, Persebaya Menang Besar

Selasa, 28 April 2026 – 20:10 WIB
Kapten Persebaya Francisco Rivera berselebrasi seusai menjebol gawang Arema FC di Stadion Kapten Dipta, GIanyar, Bali, Selasa (28/4) sore. Persebaya mengalahkan Arema FC dengan skor telak 4 - 0. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, GIANYAR - Derbi Jawa Timur yang mempertemukan tuan rumah Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4) sore berlangsung seru.

Arema FC yang menurunkan skuad terbaik pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 tak berdaya saat dibungkam Persebaya dengan skor telak 0 – 4.

Taktik brilian pelatih Bernardo Tavares dengan menurunkan pemain kunci pada babak kedua membuat Arema FC tak berkutik.

Kiper Arema FC Lucas Frigeri yang tampil brilian pada laga kontra Persib pekan lalu, seperti tak berdaya setelah gawangnya diberondong pemain Persebaya dengan empat gol tanpa balas.

Kapten Persebaya Francisco Rivera menjelma menjadi pahlawan The Green Force dengan mencetak brace pada menit ke-49 dan 82.

Jefferson menambah gol untuk Persebaya menit ke-76.

Mantan pemain belakang Arema FC Michael Tata menambah gol kemenangan Persebaya pada menit ke-86.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Persebaya tampil lebih menyerang dibandingkan tuan rumah Arema FC.

BERITA TERKAIT

  1. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  2. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

  3. Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

    4. Berita Bali United Lainnya

