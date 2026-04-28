Milo Syok Persis Kalah Telak dari Persija, Optimistis Bertahan di Super League

Selasa, 28 April 2026 – 11:44 WIB
Pemain Persis Solo bentrok dengan pemain Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4) malam. Persija mengalahkan Persis dengan skor 4 - 0. Foto; Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengakui hasil pahit saat dijamu Persija Jakarta pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4) malam bukanlah target yang dipatok Laskar Sambernyawa.

Menurutnya, Persis Solo sejak awal memasang target mencuri poin dari tim ibu kota.

Namun, sayang hasil akhir tidak sesuai rencana tim.

Meski kecewa, Milo, sapaan akrabnya mengatakan kekalahan tersebut tidak akan memadamkan api semangat timnya untuk bertahan di Super League.

"Selamat untuk Persija, kemenangan yang pantas bagi mereka.

Kami sebenarnya bermain apik di babak pertama, tetapi petaka muncul di babak kedua akibat kesalahan kami sendiri yang berujung gol," ujar Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Persija berhasil mengalahkan Persis Solo dengan kemenangan telak 4 – 0.

Empat gol kemenangan Persija lahir pada babak kedua melalui Allano Lima menit ke-52, Jean Mota menit ke-63, Paulo Ricardo menit ke-80 dan Gustavo Almeida menit ke-90 + 1.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata - JPNN.com Bali

    Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

  2. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali

    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

  3. Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU