Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

bali.jpnn.com, GIANYAR - PSM Makassar gagal meraih poin dalam lawatannya ke Bali menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Mengusung misi tiga poin, PSM Makassar takluk dari Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (27/4) dengan skor 0 – 2.

Kekalahan menyakitkan ini cukup wajar mengingat PSM Makassar bermain dengan 10 pemain setelah kapten tim Yuran Fernandes diganjar kartu merah oleh wasit Muhammad Nizam menit ke-4.

Seusai Yuran Fernandes keluar lapangan, pemain Bali United memberondong gawang Hilmansyah dengan dua gol tanpa balas.

Dua gol kemenangan Bali United dicetak penyerang sayap Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke-79.

“Kami mengandalkan countter attack setelah kehilangan kapten tim.

Namun, taktik kami tidak bisa berjalan optimal,” ujar gelandang PSM Makassar Rifky Dwi Septiawan di akun media sosial klub.

Menurut Rifky Dwi Septiawan, para pemain sudah bekerja keras, mengikuti instruksi pelatih untuk bermain lebih agresif.