JPNN.com

Taktik Counter Attack PSM tak Berjalan Setelah Kartu Merah Yuran, ternyata

Selasa, 28 April 2026 – 11:19 WIB
Penyerang Bali United Boris Kopitovic terjatuh setelah ditekel dua pemain PSM Makassar di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin. PSM Makassar kalah dari Bali United dengan skor 0 - 2. Foto; Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - PSM Makassar gagal meraih poin dalam lawatannya ke Bali menantang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Mengusung misi tiga poin, PSM Makassar takluk dari Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (27/4) dengan skor 0 – 2.

Kekalahan menyakitkan ini cukup wajar mengingat PSM Makassar bermain dengan 10 pemain setelah kapten tim Yuran Fernandes diganjar kartu merah oleh wasit Muhammad Nizam menit ke-4.

Baca Juga:

Seusai Yuran Fernandes keluar lapangan, pemain Bali United memberondong gawang Hilmansyah dengan dua gol tanpa balas.

Dua gol kemenangan Bali United dicetak penyerang sayap Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke-79.

“Kami mengandalkan countter attack setelah kehilangan kapten tim.

Baca Juga:

Namun, taktik kami tidak bisa berjalan optimal,” ujar gelandang PSM Makassar Rifky Dwi Septiawan di akun media sosial klub.

Menurut Rifky Dwi Septiawan, para pemain sudah bekerja keras, mengikuti instruksi pelatih untuk bermain lebih agresif.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM psm makassar bali united Bali United vs PSM Makassar Bali United vs PSM countter attack Yuran Fernandes kartu merah Rifky Dwi Septiawan Super League 2025-2026

Bali United - JPNN.com Bali
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU