JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

Selasa, 28 April 2026 – 10:58 WIB
Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali
Caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, mengakui kartu merah yang diperoleh Yuran Fernandes mengubah jalannya pertandingan saat kalah dari Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) kemarin, Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Tren positif PSM Makassar di Super League 2025-2026 akhirnya terhenti.

Skuad berjuluk Juku Eja tersebut harus mengakui keunggulan Bali United dengan skor 0-2 dalam laga pekan ke-30 yang digelar di Stadion Kapten Dipta, Senin kemarin (27/4).

Petaka bagi PSM Makassar dimulai sangat awal.

Baca Juga:

Pada menit ke-4, sang kapten Yuran Fernandes langsung diganjar kartu merah oleh wasit Muhammad Nizam setelah melakukan pelanggaran keras kepada gelandang asing Bali United, Teppei Yachida.

Bermain dengan 10 orang membuat permainan PSM Makassar goyah.

Pasukan Ramang gagal memberi tekanan, justru dikurung lini serang Bali United.

Baca Juga:

Hasilnya, gawang Hilmansyah akhirnya dibobol dua kali oleh penyerang sayap Bali United, Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke- 79.

Caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, mengakui kartu merah yang diperoleh Yuran Fernandes mengubah jalannya pertandingan.

Caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, mengakui kartu merah yang diperoleh Yuran Fernandes kontra Bali United mengubah jalannya pertandingan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ahmad Amiruddin PSM psm makassar bali united Bali United vs PSM Bali United vs PSM Makassar Yuran Fernandes kartu merah Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan - JPNN.com Bali
    Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan
  2. Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

  3. Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya: Ujian Taktik Marcos Santos di Bali - JPNN.com Bali

    Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya: Ujian Taktik Marcos Santos di Bali

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU