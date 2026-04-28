Ahmad Amiruddin Dongkol Kartu Merah Yuran Fernandes, Game Plan Berantakan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Tren positif PSM Makassar di Super League 2025-2026 akhirnya terhenti.

Skuad berjuluk Juku Eja tersebut harus mengakui keunggulan Bali United dengan skor 0-2 dalam laga pekan ke-30 yang digelar di Stadion Kapten Dipta, Senin kemarin (27/4).

Petaka bagi PSM Makassar dimulai sangat awal.

Pada menit ke-4, sang kapten Yuran Fernandes langsung diganjar kartu merah oleh wasit Muhammad Nizam setelah melakukan pelanggaran keras kepada gelandang asing Bali United, Teppei Yachida.

Bermain dengan 10 orang membuat permainan PSM Makassar goyah.

Pasukan Ramang gagal memberi tekanan, justru dikurung lini serang Bali United.

Hasilnya, gawang Hilmansyah akhirnya dibobol dua kali oleh penyerang sayap Bali United, Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke- 79.

Caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, mengakui kartu merah yang diperoleh Yuran Fernandes mengubah jalannya pertandingan.