Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

bali.jpnn.com, GIANYAR - Johnny Jansen tersenyum semringah seusai Bali United mengalahkan PSM Makassar pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) kemarin.

Meski diuntungkan situasi lawan yang bermain dengan 10 pemain seusai kapten PSM Makassar Yuran Fernandes diganjar kartu merah wasit Muhammad Nizam, Johnny Jansen menilai kemenangan ini adalah buah dari kendali permainan yang apik.

"Sekali lagi, saya sangat senang tim ini kembali menang.

Situasinya memang lawan mendapat kartu merah di menit ke-4, tetapi kami pun harus berjuang di tengah guyuran kartu kuning,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan, Bali United berhasil menggilas PSM Makassar dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Bali United dicetak penyerang sayap Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke-79.

Selain menang, Bali United bermain sangat agresif dan menguasai jalannya pertandingan.

Skuad Serdadu Tridatu tidak hanya unggul dalam hal penguasaan bola, tetapi juga passing dan shot on target.