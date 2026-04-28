JPNN.com

Johnny Jansen Puas Bikin PSM tak Berkutik: Kami Kontrol Laga Sepenuhnya!

Selasa, 28 April 2026 – 10:37 WIB
bali.jpnn.com, GIANYAR - Johnny Jansen tersenyum semringah seusai Bali United mengalahkan PSM Makassar pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) kemarin.

Meski diuntungkan situasi lawan yang bermain dengan 10 pemain seusai kapten PSM Makassar Yuran Fernandes diganjar kartu merah wasit Muhammad Nizam, Johnny Jansen menilai kemenangan ini adalah buah dari kendali permainan yang apik.

"Sekali lagi, saya sangat senang tim ini kembali menang.

Situasinya memang lawan mendapat kartu merah di menit ke-4, tetapi kami pun harus berjuang di tengah guyuran kartu kuning,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan, Bali United berhasil menggilas PSM Makassar dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Bali United dicetak penyerang sayap Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke-79.

Selain menang, Bali United bermain sangat agresif dan menguasai jalannya pertandingan.

Skuad Serdadu Tridatu tidak hanya unggul dalam hal penguasaan bola, tetapi juga passing dan shot on target.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united PSM psm makassar Bali United vs PSM Bali United vs PSM Makassar Statistik Bali United vs PSM Makassar Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

