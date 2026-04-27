Persija Mengamuk, Bungkam Persis Solo Empat Gol Tanpa Balas, Cek Klasemen!

JAKARTA - Persija meraih kemenangan penting pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 kontra Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (27/4) malam.

Persija berhasil mengalahkan Persis Solo dengan kemenangan telak 4 – 0.

Kemenangan ini sangat berarti lantaran pada laga sebelumnya Persija dipaksa bermain imbang 1 – 1 oleh PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) lalu.

Empat gol kemenangan Persija lahir pada babak kedua melalui Allano Lima menit ke-52, Jean Mota menit ke-63, Paulo Ricardo menit ke-80 dan Gustavo Almeida menit ke-90 + 1.

Kemenangan ini cukup positif bagi skuad Macan Kemayoran karena memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen Persib maupun runner up Borneo FC.

Persija yang berada di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 kini mengantongi 62 poin, berjarak empat angka dari Persib dan Borneo FC.

Hanya saja, Persib dan Borneo FC baru memainkan 29 pertandingan, sementara Persija telah bermain dalam 30 laga.

Persis Solo di lain sisi bertahan di peringkat ke-15, satu setrip di atas zona degradasi dengan 27 poin.