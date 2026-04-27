Derbi Jatim Arema FC vs Persebaya: Ujian Taktik Marcos Santos di Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Derbi Jawa Timur (Jatim) kembali tersaji pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Arema FC dijadwalkan menantang rival abadi, Persebaya Surabaya di markas Bali United, Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (28/4) sore.

Laga sarat gengsi ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan panggung pembuktian bagi pelatih Arema FC, Marcos Santos.

Menghadapi salah satu lawan terberat di liga, Santos menegaskan bahwa skuad Singo Edan telah dipersiapkan dengan matang secara taktikal maupun mental.

Marcos Santos dalam sesi konferensi pers, Senin (27/4) mengaku tak ingin gegabah menghadapi Persebaya.

Pelatih asal Brasil tersebut mengaku telah menguliti kekuatan Persebaya Surabaya secara mendalam.

"Kami tidak datang tanpa persiapan.

Analisis detail terhadap kekuatan Persebaya sudah dilakukan, termasuk mengantisipasi pergerakan para pemain kunci mereka yang bisa merepotkan pertahanan kami," ujar Marcos Santos dilansir dari laman I.League.