JPNN.com Bali Sport Bali United Mencatatkan Statistik Gemilang saat Bungkam PSM, Amazing

Bali United Mencatatkan Statistik Gemilang saat Bungkam PSM, Amazing

Senin, 27 April 2026 – 18:31 WIB
Bali United Mencatatkan Statistik Gemilang saat Bungkam PSM, Amazing - JPNN.com Bali
Penyerang Bali United Boris Kopitovic berusaha menceploskan bola ke gawang PSM Makassar yang dikawal Hilmansyah di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore. Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 - 0. Foto: Insatgram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United layak mendapatkan tiga poin sempurna saat menantang PSM Makassar pada laga pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore.

Bermain dengan determinasi tinggi sejak menit awal pertandingan, Bali United menggilas PSM Makassar dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Bali United dicetak penyerang sayap Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke-79.

Kemenangan Bali United diperoleh setelah PSM Makassar bermain dengan 10 pemain seusai kapten Yuran Fernandes diganjar kartu merah oleh wasit Muhammad Nazmi bin Nazaruddin menit ke-4.

Bali United mencatatkan performa mengesankan saat menggilas PSM Makassar.

Sepanjang laga, pemain Bali United mencatatkan penguasaan bola sebanyak 79 persen, sementara tim tamu hanya 21 persen.

Passing pemain Bali United juga luar biasa, mencetak 623 kali operan, 556 di antaranya tepat sasaran dengan akurasi mencapai 89 persen.

Bandingkan dengan passing pemain PSM Makassar yang hanya mampu mencetak 205, 146 di antaranya tepat sasaran dengan akurasi mencapai 71 persen.

Bali United mencatatkan performa mengesankan saat menggilas PSM Makassar di Stadion Kapten Dipta, Gianyar dengan skor 2 - 0
