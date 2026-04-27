Bali United Gilas PSM 2 – 0, Kartu Merah Yuran Fernandes Jadi Biang Kerok

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali melanjutkan tren kemenangan mendekati berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026.

Menantang PSM Makassar pada laga pekan ke-30 di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore, Bali United menang 0 – 2.

Dua gol kemenangan Bali United dicetak penyerang sayap Diego Campos menit ke-17 dan Irfan Jaya menit ke-79.

Kemenangan Bali United diperoleh setelah PSM Makassar bermain dengan 10 pemain seusai kapten Yuran Fernandes diganjar kartu merah oleh wasit Muhammad Nazmi bin Nazaruddin menit ke-4.

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Bali United langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan.

Agresivitas skuad Serdadu Tridatu pun membuahkan hasil instan yang mengubah peta kekuatan di lapangan.

Kartu merah diberikan wasit lantaran Yuran dinilai melakukan pelanggaran keras terhadap gelandang asing Bali United Teppei Yachida.