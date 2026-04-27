Johnny Jansen Klaim Bali United Kian Solid, Talenta Lokal Jadi Senjata

bali.jpnn.com, GIANYAR - Fakta menarik dilontarkan pelatih Johnny Jansen menjelang bentrok Bali United kontra PSM Makassar pada laga perdana pekan ke-30 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore.

Menurut Johnny Jansen, salah satu aspek menarik dari Bali United saat ini adalah komposisi pemain yang kian solid.

Perpaduan antara talenta lokal, pemain asing, dan deretan pemain muda memberikan warna tersendiri bagi kekuatan tim.

"Jika Anda melihat pertandingan terakhir, kami mengakhiri laga dengan tujuh pemain lokal, empat pemain asing, dan empat pemain di bawah usia 23 tahun," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman I.League.

Komposisi ini, kata dia, mencerminkan fleksibilitas sekaligus kedalaman skuad yang mumpuni. Selain itu, kembalinya sejumlah pemain dari cedera memberikan dampak signifikan bagi performa tim.

Terutama dalam menjaga keseimbangan antara lini serang dan pertahanan.

"Sebelumnya ada dua pemain yang tidak fit dan itu butuh waktu.

Sekarang mereka sudah kembali, dan Anda bisa melihat tim kami jauh lebih stabil," kata Johnny Jansen.