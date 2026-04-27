Live Streaming & Susunan Pemain Bali United vs PSM: Adu Pelatih Asing & Lokal

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pertandingan big match perdana pekan ke-30 Super League 2025-2026 bergulir di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Senin (27/4) sore.

Dua tim bertabur bintang, Bali United dijadwalkan menantang tim dari Pulau Sulawesi, PSM Makassar pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Laga big match ini sangat prestisius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim, tetapi juga komposisi pemain yang bermaterikan pemain kelas satu.

Bali United ditangani pelatih asal Belanda, Johnny Jansen, sementara PSM Makassar dibesut caretaker lokal, Ahmad Amiruddin setelah Tomas Trucha, juru taktik asal Republik Ceko tak ada kabarnya.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, tak perlu khawatir.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, pertandingan besar ini disiarkan secara live di Indosiar dan streaming via Vidio.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu 17 kali di Liga Indonesia, Bali United menang tujuh kali, sementara PSM hanya empat kali, enam laga lainnya berakhir seri.

Pada leg pertama di Stadion BJ Habibie, Parepare pada 9 Januari 2026 lalu, Bali United berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2 – 0.