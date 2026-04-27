Milomir Seslija Rotasi Pemain Persis Kontra Persija, Bukan Menyerah, tetapi

Senin, 27 April 2026 – 09:24 WIB
Pelatih Persis Solo Milomir Seslija memberi instruksi dari pinggir lapangan. Milomir Seslija memastikan merotasi pemainnya saat Persis melawan Persija di SUGBK, Senin (27/4) malam. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persis Solo mengusung kepercayaan diri tinggi saat menantang Persija Jakarta pada laga perdana pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Pertandingan sarat gengsi ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Di balik modal positif yang dibawa ke Jakarta, pelatih Persis Solo Milomir Seslija, mengakui skuadnya dibayangi tantangan ganda.

Selain tangguhnya kekuatan lawan, padatnya jadwal kompetisi menjadi ujian fisik yang serius bagi Laskar Sambernyawa.

Menanggapi situasi tersebut, Milo, sapaan akrabnya mengisyaratkan akan menerapkan rotasi pemain sebagai strategi kunci untuk meredam agresivitas Persija.

"Persiapan tim saat ini cukup baik meskipun jarak antarpertandingan sangat mepet.

Kami akan melakukan beberapa rotasi pemain," ujar Milomir Seslija dilansir dari laman klub.

Milomir Seslija menegaskan bahwa perubahan komposisi pemain Persis Solo ini bukan sekadar urusan taktik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kebugaran tim.

Menurut Milomir Seslija, rotasi ini dilakukan bukan karena alasan taktik saja, tetapi demi menjaga kondisi fisik pemain agar tetap bugar di tengah jadwal padat
TAGS   Milomir Seslija Persis persis solo Persija Jakarta Persija Persija vs Persis Persija Jakarta vs Persis Solo Malut United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

