Persija vs Persis: Mauricio Souza Kritik Lini Serang, Puji Kebangkitan Lawan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mengusung misi tiga poin saat menjamu Persis Solo pada laga perdana pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Duel sarat gengsi ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (27/4) malam pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Persija harus bekerja ekstrakeras mengingat Persis Solo dalam kepercayaan diri tinggi seusai membungkam tim kuat Bhayangkara FC pekan lalu.

Tren positif lawan inilah yang menjadi alarm bagi lini pertahanan Persija yang pada laga sebelumnya bermain imbang 1 – 1 oleh PSIM Yogyakarta.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyoroti minimnya kreativitas lini serang menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

“Kami tidak efektif di sepertiga akhir lapangan meski banyak menciptakan peluang di dua pertandingan terakhir,” ujar Mauricio Souza dilansir dari laman I.League.

Oleh karena itu, juru taktik asal Brasil ini memfokuskan porsi latihan pada aspek ketajaman untuk menyambut laga penting ini.

Mauricio Souza ingin skuad Macan Kemayoran lebih klinis saat mendapatkan peluang di depan gawang.