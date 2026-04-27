Lini Serang Bali United Bikin PSM Ketar-ketir, Ahmad Amiruddin tak Gentar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ujian berat menanti skuad PSM Makassar pada laga perdana pekan ke-30 Super League 2025-2026.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, PSM Makassar dijadwalkan menantang tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Senin (27/4) sore.

Pelatih caretaker PSM Makassar, Ahmad Amiruddin, memberikan atensi khusus terhadap daya ledak lini serang Bali United.

Menurut Ahmad Amiruddin, bermain di kandang sendiri memberikan energi tambahan bagi Bali United yang sulit dibendung.

"Kami tahu Bali United sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi.

Dua pertandingan kandang terakhir mereka di sini selalu berakhir dengan pesta gol, yakni saat melawan Malut United dan PSBS Biak," ujar Ahmad Amiruddin dilansir dari laman I.League.

Bali United mengalahkan Malut United dengan skor 3 – 1 dan membungkam PSBS Biak dengan skor telak 6 – 1.

Catatan impresif tersebut menjadi alarm bahaya bagi lini pertahanan PSM Makassar yang dikawal bek tangguh Yuran Fernandes dan Dusan Lagator.