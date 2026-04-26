Fabio Lefundes Janji Bikin Persib tak Nyaman, Borneo FC Ingin Juara

SAMARINDA - Pelatih Fabio Lefundes menegaskan pentingnya kemenangan yang harus diraih Borneo FC dalam menjaga asa menjadi juara Super League 2025-2026.

Komentar itu dilontarkan Fabio Lefundes seusai Borneo FC menggilas Semen Padang pada laga terakhir pekan ke-29 di Stadion Segiri, Samarinda.

Tiga gol Borneo FC ke gawang Arthur Augusto masing-masing dicetak Komang Teguh, Kaio Nunes, dan Koldo Obieta.

“Kami memasuki lapangan dengan kesadaran penuh betapa krusialnya tiga poin ini.

Kami harus tetap menempel ketat pemuncak klasemen (Persib),” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Iya, Borneo FC tidak hanya meraih kemenangan, tetapi hasil impresif ini membawa skuad Pesut Etam menyamai perolehan poin pemuncak klasemen, Persib dengan koleksi 66 angka.

Meski masih tertahan di posisi kedua karena kalah head-to-head, Borneo FC kini sukses memberikan tekanan hebat ke papan atas.

Menurut Fabio Lefundes, keberhasilan Borneo FC menyamai poin Persib merupakan target utama tim memangkas jarak yang sempat melebar.