Fabio Lefundes Janji Bikin Persib tak Nyaman, Borneo FC Ingin Juara

Minggu, 26 April 2026 – 18:01 WIB
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes memimpin anak asuhnya dari pinggir lapangan saat melawan Semen Padang di Stadion Segiri, Samarinda, kemarin (25/4) malam. Kemenangan Borneo FC ataas Semen Padang memberi tekanan bagi Persib yang berada di puncak klasemen. Foto: I.League

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Pelatih Fabio Lefundes menegaskan pentingnya kemenangan yang harus diraih Borneo FC dalam menjaga asa menjadi juara Super League 2025-2026.

Komentar itu dilontarkan Fabio Lefundes seusai Borneo FC menggilas Semen Padang pada laga terakhir pekan ke-29 di Stadion Segiri, Samarinda.

Tiga gol Borneo FC ke gawang Arthur Augusto masing-masing dicetak Komang Teguh, Kaio Nunes, dan Koldo Obieta.

“Kami memasuki lapangan dengan kesadaran penuh betapa krusialnya tiga poin ini.

Kami harus tetap menempel ketat pemuncak klasemen (Persib),” ujar Fabio Lefundes dilansir dari laman I.League.

Iya, Borneo FC tidak hanya meraih kemenangan, tetapi hasil impresif ini membawa skuad Pesut Etam menyamai perolehan poin pemuncak klasemen, Persib dengan koleksi 66 angka.

Meski masih tertahan di posisi kedua karena kalah head-to-head, Borneo FC kini sukses memberikan tekanan hebat ke papan atas.

Menurut Fabio Lefundes, keberhasilan Borneo FC menyamai poin Persib merupakan target utama tim memangkas jarak yang sempat melebar.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Bidik Papan Atas, Johnny Jansen Minta Pemain tak Lengah - JPNN.com Bali

    Bali United Bidik Papan Atas, Johnny Jansen Minta Pemain tak Lengah

  2. Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta

  3. Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU