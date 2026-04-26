Johnny Jansen Analisis Taktik PSM, Misi Jaga Tren Positif di Stadion Dipta

Minggu, 26 April 2026 – 17:13 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen menegaskan bahwa timnya sudah mengantongi kekuatan lawan. Ia bahkan telah menganalisis kekuatan PSM Makassar menjelang bentrok pekan ke-30 Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (27/4) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, siap membara.

Tuan rumah Bali United dijadwalkan melakoni laga krusial pekan ke-30 Super League 2025-2026 menantang PSM Makassar, Senin (27/4) besok sore pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Duel ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama datang dengan modal kepercayaan diri tinggi seusai menang melawan lawan-lawannya.

Bali United menang melawan Persita di Banten International Stadium, sementara PSM Makassar menggilas Persik Kediri di Stadion BJ Habibie, Pare-pare.

Namun, bagi Serdadu Tridatu, kemenangan di kandang sendiri menjadi harga mati demi menjaga tren positif di penghujung musim.

Meski demikian, tantangan besar membayangi skuad asuhan Johnny Jansen.

Jadwal yang padat membuat waktu persiapan fisik menjadi sangat terbatas.

"Persiapan terbilang singkat. Setelah melawan Persita, kami langsung bergeser ke Jakarta dan keesokan harinya terbang kembali ke Bali," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

