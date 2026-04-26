Jan Olde Riekerink Bongkar Taktik Redam Madura United, Puji Mental Pemain

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Dewa United FC berhasil meraih kemenangan penting saat menghadapi Madura United FC dalam pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (25/4/2026) sore, Banten Warriors menunjukkan karakter kuat dengan membalikkan keadaan dan menutup laga dengan skor 1-2.

Madura United berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Junior Brandao menit ketujuh.

Namun, Dewa United berhasil comeback pada babak kedua berkat brace yang dicetak sang kapten, Ricky Kambuaya menit ke – 49 dan 52.

Menurut pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink, perubahan taktik menjadi kunci kebangkitan Banten Warriors di babak kedua.

“Pada babak pertama, kami sebenarnya bisa mencetak satu atau dua gol.

Setelah itu, kami melakukan sedikit perubahan formasi, terutama dalam fase awal penguasaan bola.

Kami mencoba menciptakan kedalaman serangan, dan tim tampil sangat luar biasa,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.