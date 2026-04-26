Jan Olde Riekerink Bongkar Taktik Redam Madura United, Puji Mental Pemain

Minggu, 26 April 2026 – 08:59 WIB
Kapten Dewa United Ricky Kambuaya merayakan gol ke gawang Madura United kemarin di Stadion Gelora Bangkalan. Dewa United mengalahkan Madura United dengan skor 2 - 1.

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Dewa United FC berhasil meraih kemenangan penting saat menghadapi Madura United FC dalam pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Bertanding di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Sabtu (25/4/2026) sore, Banten Warriors menunjukkan karakter kuat dengan membalikkan keadaan dan menutup laga dengan skor 1-2.

Madura United berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Junior Brandao menit ketujuh.

Namun, Dewa United berhasil comeback pada babak kedua berkat brace yang dicetak sang kapten, Ricky Kambuaya menit ke – 49 dan 52.

Menurut pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink, perubahan taktik menjadi kunci kebangkitan Banten Warriors di babak kedua.

“Pada babak pertama, kami sebenarnya bisa mencetak satu atau dua gol.

Setelah itu, kami melakukan sedikit perubahan formasi, terutama dalam fase awal penguasaan bola.

Kami mencoba menciptakan kedalaman serangan, dan tim tampil sangat luar biasa,” ujar Jan Olde Riekerink dilansir dari laman klub.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib

  2. Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid - JPNN.com Bali

    Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid

  3. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

    4. Berita Bali United Lainnya

