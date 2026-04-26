Jadwal Super League: Bali United vs PSM, Derbi Jatim di Dipta, BFC kontra Persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pekan ke-30 kompetisi Super League 2025-2026 dijadwalkan kembali bergulir pekan ini, mulai Senin (27/4) besok hingga Kamis (30/4) mendatang.

Untuk waktu pertandingan antara pukul 15.30 WIB dan 19.00 WIB.

Pekan ke-30 Super League 2025-2026 akan dibuka oleh pertandingan big match antara Bali United kontra PSM Makassar di Stadion Kapten Dipta, Gianyar pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA, Senin (27/4) besok.

Bali United saat ini menempati peringkat kedelapan dengan 42 poin, sementara PSM Makassar di posisi ke-14 dengan 31 poin.

Laga kedua Senin besok mempertemukan Persija Jakarta kontra Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Persija menempati peringkat ketiga klasemen Super League dengan 59 poin, sementara Persis Solo ada di posisi ke-15 dengan 27 poin.

Selasa (28/4) lusa, dua laga bergulir di dua tempat berbeda.

Derbi Jawa Timur (Jatim) antara Arema FC kontra Persebaya yang seharusnya bergulir di Stadion Kanjuruhan, Malang, pindah lokasi ke Stadion Kapten Dipta, Gianyar.