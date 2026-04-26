Klasemen Super League Setelah Borneo & DU Menang: Persib Terancam, Zona Degradasi Panas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga terakhir pekan ke-29 bergulir di dua tempat berbeda kemarin.

Madura United menantang Dewa United (DU) di Stadion Gelora Bangkalan, sementara Borneo FC melawan Semen Padang di Stadion Segiri, Samarinda.

Pada laga terakhir di Stadion Segiri, Samarinda, Borneo FC menggilas Semen Padang dengan tiga gol tanpa balas.

Skuad Pesut Etam mencetak gol cepat melalui bek tengah Komang Teguh menit ke-9, Kaio Nunes menit ke-39 dan Koldo Obieta menit ke-90 + 4.

Kemenangan ini menjadi teror tersendiri bagi Persib Bandung.

Pasalnya, Borneo FC dan Persib Bandung kini sama-sama mengantongi 66 poin hasil dari 29 pertandingan.

Yang membedakan, Borneo FC justru lebih banyak mencetak kemenangan, yakni 21 kali, tiga kali hasil seri dan lima kali kalah.

Persib Bandung di lain sisi baru mengemas 20 kali kemenangan, enam kali seri dan tiga kali menelan kekalahan.