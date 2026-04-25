Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kiper andalan Bali United Mike Hauptmeijer tengah dalam kepercayaan diri tinggi seusai membawa timnya menyapu bersih kemenangan di dua pekan terakhir.

Setelah menundukkan Malut United, gawang kiper asal Belanda ini kembali aman saat Bali United mencuri poin penuh di markas Persita Tangerang, Banten International Stadium.

Bali United berhasil mengalahkan Persita pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 dengan skor 1 – 0 berkat gol tunggal Diego Campos dari titik putih menit ke-61.

"Saya sangat senang.

Kami mendominasi permainan melawan tim yang kuat," ujar Mike Hauptmeijer dilansir dari laman klub.

Menurut mantan kiper PEC Zwolle ini, rentetan kemenangan ini menjadi suntikan moral yang sangat berharga bagi skuad asuhan Johnny Jansen.

"Situasi tim semakin solid dan membaik setiap harinya," kata Mike Hauptmeijer.

Mike Hauptmeijer juga menyebut kemenangan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa chemistry antarpemain Bali United kian matang.