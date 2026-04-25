JPNN.com

Tren Positif Bali United Bikin Mike Hauptmeijer Semringah, Optimistis Makin Solid

Sabtu, 25 April 2026 – 21:55 WIB
Kiper andalan Bali United Mike Hauptmeijer tengah dalam kepercayaan diri tinggi seusai membawa timnya menyapu bersih kemenangan di dua pekan terakhir.

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kiper andalan Bali United Mike Hauptmeijer tengah dalam kepercayaan diri tinggi seusai membawa timnya menyapu bersih kemenangan di dua pekan terakhir.

Setelah menundukkan Malut United, gawang kiper asal Belanda ini kembali aman saat Bali United mencuri poin penuh di markas Persita Tangerang, Banten International Stadium.

Bali United berhasil mengalahkan Persita pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 dengan skor 1 – 0 berkat gol tunggal Diego Campos dari titik putih menit ke-61.

Baca Juga:

"Saya sangat senang.

Kami mendominasi permainan melawan tim yang kuat," ujar Mike Hauptmeijer dilansir dari laman klub.

Menurut mantan kiper PEC Zwolle ini, rentetan kemenangan ini menjadi suntikan moral yang sangat berharga bagi skuad asuhan Johnny Jansen.

Baca Juga:

"Situasi tim semakin solid dan membaik setiap harinya," kata Mike Hauptmeijer.

Mike Hauptmeijer juga menyebut kemenangan ini bukan sekadar angka, melainkan bukti bahwa chemistry antarpemain Bali United kian matang.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persita persita tangerang Mike Hauptmeijer Persita vs Bali United Persita Tangerang vs Bali United Malut United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  2. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

  3. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU