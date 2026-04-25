Borneo FC Gilas Semen Padang Tiga Gol Tanpa Balas, Persib Wajib Waspada!

Sabtu, 25 April 2026 – 21:33 WIB
Pemain Borneo FC menghindari tekel pemain Semen Padang di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam. Borneo FC mengalahkan Semen Padang dengan skor 3 - 0. Foto: Instagram @borneofc.id

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Borneo FC tampil sempurna saat menjamu tim zona degradasi Semen Padang pada laga terakhir pekan ke-29 Super League 2025-2026.

Borneo FC menggilas Semen Padang di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tiga gol tanpa balas.

Skuad Pesut Etam mencetak gol cepat melalui bek tengah Komang Teguh menit ke-9, Kaio Nunes menit ke-39 dan Koldo Obieta menit ke-90 + 4.

Kemenangan ini menjadi teror tersendiri bagi Persib.

Pasalnya, Borneo FC dan Persib Bandung kini sama-sama mengantongi 66 poin hasil dari 29 pertandingan.

Borneo FC justru lebih banyak mencetak kemenangan, yakni 21 kali, tiga kali hasil seri dan lima kali kalah.

Persib Bandung di lain sisi baru mengemas 20 kali kemenangan, enam kali seri dan tiga kali menelan kekalahan.

Namun, Persib berhak memuncaki klasemen Super League 2025-2026, sementara Borneo FC di peringkat kedua lantaran menang head to head.

