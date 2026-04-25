Madura United Takluk dari Dewa United, Pintu Degradasi ke Liga 2 Terbuka

bali.jpnn.com, BANGKALAN - Asa Madura United bertahan di kompetisi Super League musim depan menemui jalan terjal.

Pintu Laskar Sape Kerrab terjun ke Liga 2 bahkan lebih terbuka setelah pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 kontra Dewa United, Sabtu (25/4) sore takluk dengan skor 1 – 2.

Bertanding di Stadion Gelora Bangkalan, Madura United berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui striker Junior Brandao menit ketujuh.

Namun, Dewa United berhasil comeback pada babak kedua berkat brace yang dicetak sang kapten, Ricky Kambuaya menit ke – 49 dan 52.

Gegara kekalahan ini, Madura United berada di peringkat ke-16 alias di zona degradasi dengan 26 poin, hasil dari meraih enam kemenangan, delapan kali seri dan 15 kali kalah.

Dewa United merangkak ke peringkat ketujuh klasemen Super League 2025-2026 dengan 44 poin, hasil dari 13 kali menang, lima kali seri dan 11 kali kalah.

Madura United sejatinya memegang kendali permainan sejak awal laga.

Dominasi tuan rumah terlihat menjanjikan hingga turun minum.