Mario Lemos Puas Persijap Menang Lagi, Warning Pemain Jangan Lengah

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui pemainnya tidak tampil dengan kondisi terbaiknya saat mengalahkan PSBS Biak pada laga pekan ke-29 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, kemarin (24/4).

Persijap Jepara mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Persijap dicetak oleh Borja Herrera menit ke-20 lewat tendangan keras kaki kiri memaksimalkan bola rebound dan lewat aksi solo run Carlos Franca di menit ke-67.

PSBS Biak sendiri sebenarnya punya kesempatan membalas gol, tetapi sayangnya tendangan penalti Luquinhas gagal karena hanya membentur mistar gawang di menit ke-27.

Ini menjadi kemenangan penting tentunya bagi Persijap yang sukses mencatat tiga kemenangan beruntun di tiga laga terakhirnya.

Hebatnya, Persijap mampu mengukir hasil manis dengan delapan laga tak tersentuh kekalahan, tepatnya mencatat hasil empat kali menang dan empat kali imbang.

“Ini menjadi pertandingan yang sulit bagi kami.

Apalagi kami baru saja perjalanan kembali dari Padang,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman I.League.