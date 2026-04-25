JPNN.com Bali Sport Mario Lemos Puas Persijap Menang Lagi, Warning Pemain Jangan Lengah

Mario Lemos Puas Persijap Menang Lagi, Warning Pemain Jangan Lengah

Sabtu, 25 April 2026 – 17:34 WIB
Mario Lemos Puas Persijap Menang Lagi, Warning Pemain Jangan Lengah - JPNN.com Bali
Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui pemainnya tidak tampil dengan kondisi terbaiknya saat mengalahkan PSBS Biak di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara dengan skor 2 - 0, kemarin sore.

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui pemainnya tidak tampil dengan kondisi terbaiknya saat mengalahkan PSBS Biak pada laga pekan ke-29 Super League di Stadion Gelora Bumi Kartini, kemarin (24/4).

Persijap Jepara mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2 – 0.

Dua gol kemenangan Persijap dicetak oleh Borja Herrera menit ke-20 lewat tendangan keras kaki kiri memaksimalkan bola rebound dan lewat aksi solo run Carlos Franca di menit ke-67.

Baca Juga:

PSBS Biak sendiri sebenarnya punya kesempatan membalas gol, tetapi sayangnya tendangan penalti Luquinhas gagal karena hanya membentur mistar gawang di menit ke-27.

Ini menjadi kemenangan penting tentunya bagi Persijap yang sukses mencatat tiga kemenangan beruntun di tiga laga terakhirnya.

Hebatnya, Persijap mampu mengukir hasil manis dengan delapan laga tak tersentuh kekalahan, tepatnya mencatat hasil empat kali menang dan empat kali imbang.

Baca Juga:

“Ini menjadi pertandingan yang sulit bagi kami.

Apalagi kami baru saja perjalanan kembali dari Padang,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman I.League.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui pemainnya tidak tampil dengan kondisi terbaiknya saat mengalahkan PSBS Biak dengan skor 2 - 0.
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

  2. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top

  3. Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU