Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Borneo FC vs SP: Waktunya Meneror Persib

bali.jpnn.com, SAMARINDA - Laga terakhir pekan ke-29 Super League 2025-2026 berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu (25/4) malam.

Tuan rumah Borneo FC menantang tim zona degradasi, Semen Padang (SP) pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Laga ini menjadi penentu kedua kesebelasan di papan klasemen.

Borneo FC berpeluang meneror Persib Bandung di puncak klasemen karena jarak poinnya hanya tiga angka dan baru memainkan 28 pertandingan.

Skuad Pesut Etam baru mengantongi 63 poin, sementara Persib Bandung 66 angka.

Semen Padang di lain sisi di peringkat ke-17 dengan 20 poin, hasil dari meraih lima kemenangan, lima kali seri dan 18 kekalahan.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes, menegaskan timnya wajib fokus penuh di enam laga sisa demi menjaga asa juara.