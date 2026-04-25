JPNN.com

Marcos Santos Puas Arema FC Bikin Persib tak Berkutik, Hasil yang Adil

Sabtu, 25 April 2026 – 07:47 WIB
Pemain Arema FC berduel dengan pemain Persib Bandung di Stadion GBLA kemarin malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 0 - 0. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, BANDUNG - Hasil imbang tanpa gol di markas Persib pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam disambut rasa syukur oleh pelatih Arema FC, Marcos Santos.

Bagi Marcos Santos, satu poin dari kandang lawan bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata dedikasi dan kerja keras skuad Singo Edan.

“Kami tahu betapa sulitnya bermain di sini (GBLA).

Baca Juga:

Saya sangat bangga dengan para pemain atas dedikasi luar biasa yang mereka tunjukkan," ujar Marcos Santos.

Pelatih berkebangsaan Brasil ini tak menampik bahwa Persib dengan taburan pemain bintangnya, berkali-kali mengurung pertahanan Arema FC dan menciptakan peluang emas.

Namun, tembok kokoh yang dibangun Arema FC - terutama aksi heroik Lucas Frigeri di bawah mistar gawang - berhasil membuat lini serang Persib frustasi berat.

Baca Juga:

"Ini laga yang berat.

Kami menghadapi kandidat juara yang dipimpin pelatih hebat dengan rekam jejak mentereng.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Santos arema fc Persib persib bandung Persib vs Arema FC Persib Bandung vs Arema FC Stadion Gelora Bandung Lautan Api Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU