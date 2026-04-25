Marcos Santos Puas Arema FC Bikin Persib tak Berkutik, Hasil yang Adil

bali.jpnn.com, BANDUNG - Hasil imbang tanpa gol di markas Persib pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam disambut rasa syukur oleh pelatih Arema FC, Marcos Santos.

Bagi Marcos Santos, satu poin dari kandang lawan bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata dedikasi dan kerja keras skuad Singo Edan.

“Kami tahu betapa sulitnya bermain di sini (GBLA).

Saya sangat bangga dengan para pemain atas dedikasi luar biasa yang mereka tunjukkan," ujar Marcos Santos.

Pelatih berkebangsaan Brasil ini tak menampik bahwa Persib dengan taburan pemain bintangnya, berkali-kali mengurung pertahanan Arema FC dan menciptakan peluang emas.

Namun, tembok kokoh yang dibangun Arema FC - terutama aksi heroik Lucas Frigeri di bawah mistar gawang - berhasil membuat lini serang Persib frustasi berat.

"Ini laga yang berat.

Kami menghadapi kandidat juara yang dipimpin pelatih hebat dengan rekam jejak mentereng.