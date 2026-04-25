Hodak Frustasi Persib Kesulitan Jebol Gawang Arema FC, Jalur Juara Kian Rumit

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak bisa menyembunyikan rasa gemasnya setelah skuad Pangeran Biru gagal mengamankan poin penuh pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) kemarin malam.

Menurut Bojan Hodak, meski Persib Bandung mendominasi pertandingan, tetapi kedisiplinan lini pertahanan Arema FC menjadi teka-teki yang gagal dipecahkan Marc Klok dan kolega.

"Kami selalu turun untuk menang.

Namun, Arema FC tampil sangat rapat dan benar-benar menjalankan instruksi pelatih mereka dengan disiplin tinggi," ujar Bojan Hodak dilansir dari laman klub.

Skuad Maung Bandung sejatinya tampil menyerang dan menghujani gawang lawan dengan peluang.

Namun, kombinasi penyelesaian akhir yang kurang tajam serta aksi heroik kiper Lucas Frigeri di bawah mistar gawang Arema membuat skor tak kunjung berubah.

Oleh karena itu, Bojan Hodak tak segan memuji penampilan apik kiper asing Arema FC itu setinggi langit.

"Kami punya banyak peluang, tetapi pemain terbaik di laga ini jelas penjaga gawang mereka," kata Bojan Hodak.