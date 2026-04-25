JPNN.com

Klasemen Super League Setelah Persib vs Arema FC Seri: Borneo FC Tancap Gas

Sabtu, 25 April 2026 – 06:55 WIB
Kapten Persib Marc Klok berduel dengan pemain Arema FC di Stadion GBLA kemarin malam. Posisi Persib di puncak klasemen berpeluang disalip Borneo FC. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda, Jumat (24/4) kemarin.

Persijap menantang PSBS Biak di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jakarta, sementara Persib melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pada laga terakhir di Stadion GBLA, Persib Bandung gagal mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Baca Juga:

Persib Bandung dipaksa mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0 oleh tim tamu, Arema FC.

Rekor 100 persen kemenangan saat bermain di kandang sendiri pun tumbang di tangan skuad Singo Edan.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi Persib Bandung di puncak klasemen.

Baca Juga:

Skuad Pangeran Biru masih bertahan di puncak klasemen dengan 66 poin, hasil dari 20 kali menang, enam kali seri dan tiga kali kalah.

Namun, peringkat kedua klasemen Borneo FC berpeluang menikung Persib karena jarak poinnya hanya tiga angka dan baru memainkan 28 pertandingan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Klasemen Super League 2025-2026 Super League 2025-2026 Persib arema fc Persijap PSBS Biak Borneo FC madura united Dewa United Semen Padang

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU