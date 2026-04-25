Klasemen Super League Setelah Persib vs Arema FC Seri: Borneo FC Tancap Gas

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua pertandingan bergulir di dua tempat berbeda, Jumat (24/4) kemarin.

Persijap menantang PSBS Biak di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jakarta, sementara Persib melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pada laga terakhir di Stadion GBLA, Persib Bandung gagal mengakhiri pertandingan dengan kemenangan.

Persib Bandung dipaksa mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0 oleh tim tamu, Arema FC.

Rekor 100 persen kemenangan saat bermain di kandang sendiri pun tumbang di tangan skuad Singo Edan.

Hasil imbang ini tidak mempengaruhi posisi Persib Bandung di puncak klasemen.

Skuad Pangeran Biru masih bertahan di puncak klasemen dengan 66 poin, hasil dari 20 kali menang, enam kali seri dan tiga kali kalah.

Namun, peringkat kedua klasemen Borneo FC berpeluang menikung Persib karena jarak poinnya hanya tiga angka dan baru memainkan 28 pertandingan.