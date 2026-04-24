Arema FC Putus Rekor Persib, Lucas Frigeri Layak Man of The Match

BANDUNG - Persib Bandung gagal mengakhiri pertandingan pekan ke-29 Super League 2025-2026 dengan kemenangan.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam, Persib dipaksa mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0 oleh tim tamu, Arema FC.

Rekor 100 persen kemenangan saat bermain di kandang sendiri pun tumbang di tangan skuad Singo Edan.

Persib Bandung langsung tancap gas sejak menit awal pertandingan.

Lini serang yang dikomandoi Andrew Jung dan Berguinho menciptakan rentetan ancaman yang memaksa kiper Arema, Lucas Frigeri, bekerja ekstrakeras.

Tercatat, peluang emas dari Marc Klok dan tandukan Lucho hampir saja memecah kebuntuan sebelum menit ke-15.

Arema FC sempat mencoba keluar dari tekanan, tetapi benteng pertahanan Persib yang dikomandani Federico Barba tampil solid.

Menjelang turun minum, tekanan Persib semakin intens, sontekan jarak dekat Uilliam Barros Pereira menjadi peluang paling mengancam, meski lagi-lagi kandas di kaki barisan belakang lawan.