Arema FC Putus Rekor Persib, Lucas Frigeri Layak Man of The Match

Jumat, 24 April 2026 – 21:34 WIB
Bek Persib Federico Barba berduel dengan penyerang Arema FC Vinicius Junior di Stadion GBLA, Jumat (24/4) malam. Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 0 - 0. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung gagal mengakhiri pertandingan pekan ke-29 Super League 2025-2026 dengan kemenangan.

Bermain di kandang sendiri, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4) malam, Persib dipaksa mengakhiri pertandingan dengan skor kacamata 0 – 0 oleh tim tamu, Arema FC.

Rekor 100 persen kemenangan saat bermain di kandang sendiri pun tumbang di tangan skuad Singo Edan.

Baca Juga:

Persib Bandung langsung tancap gas sejak menit awal pertandingan.

Lini serang yang dikomandoi Andrew Jung dan Berguinho menciptakan rentetan ancaman yang memaksa kiper Arema, Lucas Frigeri, bekerja ekstrakeras.

Tercatat, peluang emas dari Marc Klok dan tandukan Lucho hampir saja memecah kebuntuan sebelum menit ke-15.

Baca Juga:

Arema FC sempat mencoba keluar dari tekanan, tetapi benteng pertahanan Persib yang dikomandani Federico Barba tampil solid.

Menjelang turun minum, tekanan Persib semakin intens, sontekan jarak dekat Uilliam Barros Pereira menjadi peluang paling mengancam, meski lagi-lagi kandas di kaki barisan belakang lawan.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

  2. Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top

  3. Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU