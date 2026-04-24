Hasil Super League: Laju Persijap tak Terbendung, Gilas PSBS Biak di Jepara 2â€“0

Hasil Super League: Laju Persijap tak Terbendung, Gilas PSBS Biak di Jepara 2–0

Jumat, 24 April 2026 – 18:06 WIB
Pemain Persijap Borja Harrera berselebrasi seusai menjebol gawang PSBS Biak di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (24/4) sore. Persijap mengalahkan Persijap dengan skor 2 - 0. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Laju Persijap Jepara tak terbendung untuk bertahan di kompetisi Super League musim depan.

Menjamu PSBS Biak pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (24/4) sore, Persija menang 0 – 2.

Hebatnya, ini menjadi pertandingan ke delapan Persijap tak tersentuh kekalahan.

Persijap kali terakhir menelan kekalahan 0 – 4 saat takluk dari tuan rumah Malut United pada 13 Februari 2026 lalu di Stadion Kie Raha, Ternate.

Setelah laga tersebut, Persijap tampil konsisten, tak pernah kalah, minimal seri saat menghadapi lawan-lawannya.

Dua gol kemenangan Persijap atas PSBS Biak dicetak Borja Herrera menit ke-20 dan Carlos Franca menit ke-67.

Kedua kesebelasan memulai laga dengan tensi tinggi.

Persijap berusaha mendominasi pertandingan dan mencetak gol cepat ke gawang PSBS Biak yang dikawal Kadu Monteiro.

