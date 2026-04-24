Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persib vs Arema FC: Siapa Paling Digdaya?

bali.jpnn.com, BANDUNG - Duel panas berlangsung pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4) malam.

Tuan rumah Persib Bandung dijadwalkan menantang Arema FC pada pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA.

Pertandingan ini sangat prestisius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim, tetapi juga komposisi pemain di kedua kesebelasan.

Persib Bandung saat ini memuncaki klasemen Super League dengan 65 poin, sementara Arema FC tercecer di papan tengah, peringkat ke-11 dengan 38.

Secara perhitungan, kecil kemungkinan bagi Arema FC untuk bisa mengalahkan Persib.

Bukan saja karena Persib bermain di kandang sendiri, tetapi dominasi Pangeran Biru musim ini tak bisa dibendung.

Pada leg pertama di Stadion Kanjuruhan, Malang, 22 September 2025, Arema FC bahkan keok dari Persib dengan skor 1 – 2.

“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit.