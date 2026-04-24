JPNN.com

Marcos Reina Sorot Inkonsistensi Persik saat Digilas PSM, Janji Balas di Sisa Laga

Jumat, 24 April 2026 – 15:07 WIB
Skuad Persik Kediri saat menghadapi PSM Makassar di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, kemarin. Pelatih Persik Marcos Reina kecewa anak asuhnya tampil inkonsisten saat digebuk PSM Makassar 1 - 3. Foto: Instagram @persikfcoffcial

bali.jpnn.com, PAREPARE - Persik harus pulang ke Kediri dengan tangan hampa setelah ditekuk PSM Makassar 1-3 dalam lanjutan pekan ke-29 BRI Super League 2025-2026, Kamis (23/4).

Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Pare-Pare, skuad Macan Putih tampil underperform.

Kekalahan ini membuat pelatih Persik Kediri Marcos Reina kecewa berat.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini menilai Hamra Hehanusa dan kolega tampil inkonsisten.

"Kami tampil buruk di babak pertama.

Tim kami sangat kesulitan mengembangkan permainan dan gagal membuat peluang berbahaya,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Baca Juga:

Petaka bagi Persik dimulai sejak menit ke-37 ketika kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes membobol gawang Leo Navachio.

Alih-alih bangkit, gawang kiper berkebangsaan Brasil itu kembali dibobol pemain PSM Makassar di babak kedua lewat aksi Sheriddin Boboev menit ke-60 dan Luca Cumic menit ke-90 +7.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Reina persik Persik Kediri PSM psm makassar PSM vs Persik PSM Makassar vs Persik Kediri Stadion BJ Habibie Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU