Marcos Reina Sorot Inkonsistensi Persik saat Digilas PSM, Janji Balas di Sisa Laga

bali.jpnn.com, PAREPARE - Persik harus pulang ke Kediri dengan tangan hampa setelah ditekuk PSM Makassar 1-3 dalam lanjutan pekan ke-29 BRI Super League 2025-2026, Kamis (23/4).

Bermain di Stadion Gelora BJ Habibie, Pare-Pare, skuad Macan Putih tampil underperform.

Kekalahan ini membuat pelatih Persik Kediri Marcos Reina kecewa berat.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini menilai Hamra Hehanusa dan kolega tampil inkonsisten.

"Kami tampil buruk di babak pertama.

Tim kami sangat kesulitan mengembangkan permainan dan gagal membuat peluang berbahaya,” ujar Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Petaka bagi Persik dimulai sejak menit ke-37 ketika kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes membobol gawang Leo Navachio.

Alih-alih bangkit, gawang kiper berkebangsaan Brasil itu kembali dibobol pemain PSM Makassar di babak kedua lewat aksi Sheriddin Boboev menit ke-60 dan Luca Cumic menit ke-90 +7.