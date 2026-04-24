Carlos Pena Dongkol Dominasi Persita Dirampok Wasit: Ini Hasil yang tak Adil

SERANG - Pelatih Carlos Pena kecewa Persita kembali menelan kekalahan di kompetisi Super League 2025-2026.

Menjamu Bali United pada laga pekan ke-29 di Banten International Stadium (BIS), Kamis (23/4) sore, Persija tumbang dengan skor tipis 1 – 0.

Kekalahan tipis ini seperti menjadi kutukan lantaran pada laga sebelumnya, Persita kalah dengan skor sama dari Persik Kediri, Arema FC dan Persebaya Surabaya.

Yang menyakitkan bagi Carlos Pena dan Persita, kekalahan dari Bali United pada laga kemarin hanya gegara gol penalti Diego Campos menit ke-61.

Carlos Pena bahkan menyebut kata tidak adil dengan hasil akhir pertandingan kemarin.

“Ini hasil yang tidak adil bagi kami,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Mantan juru taktik Persija ini merasa Igor Rodrigues dan kolega tampil lebih dominan, terutama di babak kedua, sementara Bali United dianggap minim peluang berbahaya.

Sorotan tajam tertuju pada keputusan wasit asal Jepang Yudai Yamamoto yang memberi hadiah penalti Bali United.