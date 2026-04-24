Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persijap vs PSBS: Misi Balas Dendam

bali.jpnn.com, JEPARA - Duel seru tim papan bawah klasemen Super League 2025-2026 bergulir di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (24/4) sore.

Tuan rumah Persijap Jepara dijadwalkan menantang PSBS Biak pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Pertandingan ini sangat prestisius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim, tetapi juga karena kedua tim berada di papan bawah.

Persijap saat ini berada di peringkat ke-14 dengan 28 poin, sementara PSBS Biak di dasar klasemen, posisi ke-18 dengan 18 angka.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan secara langsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, tak perlu khawatir.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, pertandingan besar ini disiarkan secara live di Indosiar dan streaming via Vidio.com.

Tampil di kandang sendiri, Laskar Kalinyamat mengusung misi balas dendam akan kekalahan di putaran pertama sekaligus memperbaiki posisi di papan klasemen sementara.

Pelatih Persijap Mario Lemos menegaskan bahwa pasukannya dalam kondisi siap tempur meski memiliki waktu persiapan yang tergolong mepet.