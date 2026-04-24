Ahmad Amiruddin Terharu PSM Kembali Menang Setelah Puasa Lima Bulan, Berharap

bali.jpnn.com, PAREPARE - Asisten Pelatih Ahmad Amiruddin terharu PSM Makassar akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah lima bulan tak pernah meraih kemenangan di kandang sendiri, Stadion BJ Habibie, Pare-Pare.

Pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026, Kamis (23/4) sore kemarin, PSM Makassar meraih kemenangan setelah membungkam Persik Kediri dengan skor 3 – 1.

PSM Makassar membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui titik putih yang dicetak kapten tim, Yuran Fernandes.

Pada babak kedua, PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan berkat gol yang dicetak Sheriddin Boboev menit ke-60.

Pada menit ke-85, Persik Kediri memperkecil kedudukan setelah Ernesto Gomes mencetak gol dari titik putih.

PSM Makassar makin di atas angin setelah pada menit ke-90 + 7, Luka Cumic mencetak gol ketiga skuad Juku Eja.

"Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah, terima kasih atas kemenangan ini.

Setelah lima bulan akhirnya kami, PSM, bisa merasakan kemenangan di kandang, di Gelora BJ Habibie,” ujar Ahmad Amiruddin seusai pertandingan kemarin.