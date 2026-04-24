Ahmad Amiruddin Terharu PSM Kembali Menang Setelah Puasa Lima Bulan, Berharap

JPNN.com

Jumat, 24 April 2026 – 07:52 WIB
Pemain PSM Makassar berduel dengan pemain Persik Kediri di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare, Kamis (23/4) malam. PSM mengalahkan Persik dengan skor 3 - 1. Foto: Instagram @psm_makassar

bali.jpnn.com, PAREPARE - Asisten Pelatih Ahmad Amiruddin terharu PSM Makassar akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah lima bulan tak pernah meraih kemenangan di kandang sendiri, Stadion BJ Habibie, Pare-Pare.

Pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026, Kamis (23/4) sore kemarin, PSM Makassar meraih kemenangan setelah membungkam Persik Kediri dengan skor 3 – 1.

PSM Makassar membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui titik putih yang dicetak kapten tim, Yuran Fernandes.

Pada babak kedua, PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan berkat gol yang dicetak Sheriddin Boboev menit ke-60.

Pada menit ke-85, Persik Kediri memperkecil kedudukan setelah Ernesto Gomes mencetak gol dari titik putih.

PSM Makassar makin di atas angin setelah pada menit ke-90 + 7, Luka Cumic mencetak gol ketiga skuad Juku Eja.

"Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah, terima kasih atas kemenangan ini.

Setelah lima bulan akhirnya kami, PSM, bisa merasakan kemenangan di kandang, di Gelora BJ Habibie,” ujar Ahmad Amiruddin seusai pertandingan kemarin.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ahmad Amiruddin PSM psm makassar Persik Kediri persik PSM vs Persik PSM Makassar vs Persik Kediri Stadion BJ Habibie Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU