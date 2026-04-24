Anomali Persebaya saat Gasak Malut United, Taktik Bernardo Tavares Terbukti

bali.jpnn.com, TERNATE - Persebaya Surabaya membuktikan bahwa dominasi bola bukanlah segalanya.

Meski hanya mencatatkan 47 persen penguasaan bola, skuad asuhan Bernardo Tavares tampil sangat klinis saat dijamu Malut United pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam.

Dari delapan tembakan yang dilepaskan pemain Persebaya, tiga di antaranya tepat sasaran dan dua berhasil mengoyak jala Malut United yang dikawal Angga Saputra.

Sebaliknya, Malut United yang memegang kendali permainan dengan 53 persen penguasaan bola dan 13 tembakan, justru gagal mencetak satu gol pun.

Dua gol kemenangan Persebaya lahir pada babak kedua melalui Milos Raickovic menit ke-74 dan Francisco Rivera menit ke-90 + 1.

Kemenangan ini adalah buah taktik pelatih Bernardo Tavares yang cenderung bermain negatif, mengandalkan counter attack cepat untuk membobol gawang lawan.

"Kami tampil sangat baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

Kami menciptakan banyak peluang, terutama di babak kedua," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.