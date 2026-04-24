Klasemen Super League Setelah Persebaya Gilas Malut United: PSM & Bali United Top

Jumat, 24 April 2026 – 07:03 WIB
Pemain Persebaya merayakan gol yang dicetak Milos Raickovic ke gawang Malut United di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah tiga laga bergulir di tiga stadion berbeda kemarin (23/4).

PSM Makassar menantang Persik Kediri di Stadion BJ Habibie, Pare-Pare; Persita Tangerang melawan Bali United di Banten International Stadium (BIS) dan Malut United kontra Persebaya di Stadion Kie Raha, Ternate.

Di laga terakhir yang berlangsung di Stadion Kie Raha, Ternate, Persebaya mengamuk dan mengalahkan Malut United di kandangnya sendiri.

Dua gol kemenangan Persebaya lahir pada babak kedua melalui Milos Raickovic menit ke-74 dan Francisco Rivera menit ke-90 + 1.

Kemenangan ini mengatrol peringkat Persebaya Surabaya di klasemen Super League 2025-2026.

Persebaya merangkak ke peringkat keenam dengan 45 poin, hasil dari meraih 12 kali kemenangan, sembilan kali seri dan delapan kali kalah.

Malut United masih bertahan di posisi kelima dengan 46 poin, hasil dari meraih 13 kali kemenangan, tujuh kali seri dan sembilan kali kalah.

Laskar Kie Raha berpotensi melorot peringkatnya jika laga pekan depan tak kunjung bangkit setelah menelan tiga kekalahan beruntun dari Dewa United, Bali United dan Persebaya.

Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah PSM Makassar, Bali United dan Persebaya mengalahkan Persik Kediri, Persita Tangerang dan Malut United
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  2. Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

  3. Hasil Super League: Bali United Bungkam Persita di Banten, Cek Klasemen! - JPNN.com Bali

    Hasil Super League: Bali United Bungkam Persita di Banten, Cek Klasemen!

    4. Berita Bali United Lainnya

