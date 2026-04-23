Johnny Jansen Puas Tren Kemenangan Berlanjut, Puji Ketenangan Diego Campos Dkk

bali.jpnn.com, SERANG - Bali United kembali ke jalur kemenangan di pekan ke-29 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Kamis (23/4) sore.

Bertindak sebagai tim tamu, Bali United sukses mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal skuad asuhan Johnny Jansen ini terjadi pada babak kedua melalui titik putih yang berhasil dieksekusi Diego Campos menit ke-61.

Hadiah penalti diberikan wasit asal Jepang Yudai Yamamoto setelah pemain Persita Pablo Ganet handsball di kotak terlarang.

Pelatih kepala Bali United, Johnny Jansen, tak mampu menyembunyikan rasa puasnya melihat progres signifikan yang ditunjukkan anak asuhnya.

Menurut pelatih berkebangsaan Belanda ini, performa skuad Serdadu Tridatu kian hari kian solid dan menjanjikan.

"Para pemain tampil luar biasa dan menunjukkan ketenangan luar biasa sepanjang laga,” kata Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Johnny Jansen mengatakan kunci kemenangan kali ini adalah keberhasilan anak-anak memanfaatkan celah counter attack.