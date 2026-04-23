Persebaya Mengamuk di Ternate, Gol Roket Raickovic & Rivera Bungkam Malut United

bali.jpnn.com, TERNATE - Persebaya Surabaya akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah menelan pil pahit tumbang di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Tomo, dari Madura United pekan lalu.

Menantang Malut United pada pekan ke-29 Super League 2025-2025 di Stadion Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4) malam, Persebaya pulang ke Surabaya dengan kemenangan 0 – 2.

Kehilangan banyak pemain bintang karena cedera dan faktor nonteknis, Persebaya mengamuk dan mengalahkan Malut United di kandangnya sendiri.

Dua gol kemenangan Persebaya lahir pada babak kedua melalui Milos Raickovic menit ke-74 dan Francisco Rivera menit ke-90 + 1.

Malut United langsung mengambil inisiatif serangan pada awal pertandingan, sementara Persebaya memilih bermain lebih sabar sambil menunggu celah untuk melancarkan serangan balik.

Laskar Kie Raha sempat memberikan ancaman di awal pertandingan.

Namun, ketenangan kiper Andhika Ramadhani di bawah mistar mampu menggagalkan peluang tersebut dengan baik.

Persebaya kemudian mencoba merespons. Sepakan Malik Risaldi menjadi salah satu upaya awal, tetapi bola masih belum tepat sasaran.