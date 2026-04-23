PSM Makassar Mengamuk, Bungkam Persik Kediri 3 – 1, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar kembali ke jalur kemenangan pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Kamis (23/4) sore.

Pasukan Ramang berhasil mengalahkan Persik Kediri dengan skor telak 3 - 1.

PSM Makassar membuka keunggulan pada menit ke-37 melalui titik putih yang dicetak kapten tim, Yuran Fernandes.

Pada babak kedua, PSM Makassar kembali menggandakan keunggulan berkat gol yang dicetak Sheriddin Boboev menit ke-60.

Pada menit ke-85 Persik Kediri memperkecil kedudukan setelah Ernesto Gomes mencetak gol dari titik putih.

PSM Makassar makin di atas angin setelah pada menit ke-90 + 7, Luka Cumic mencetak gol ketiga skuad Juku Eja.

Kemenangan ini cukup adil bagi PSM Makassar.

Meski secara statistik, tim tamu Persik Kediri lebih unggul, tetapi anak asuh Ahmad Amiruddin lebih banyak melepaskan tendangan ke gawang lawan.