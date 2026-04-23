Hasil Super League: Bali United Bungkam Persita di Banten, Cek Klasemen!

bali.jpnn.com, SERANG - Bali United kembali ke jalur kemenangan di pekan ke-29 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Kamis (23/4) sore.

Bertindak sebagai tim tamu, Bali United sukses mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor tipis 1 – 0.

Hasil ini sekaligus menjadi pemuas dahaga skuad Serdadu Tridatu lantaran pada leg pertama Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 25 November 2025 lalu berakhir dengan skor imbang 0 – 0.

Yang membuat mental pemain Persita Tangerang down, kemenangan Bali United diperoleh dari titik putih.

Penyerang sayap Bali United Diego Campos berhasil menjebol Igor Rodrigues pada menit ke-61 setelah mendapat hadiah penalti dari wasit.

Kedua kesebelasan cenderung bermain berhati-hati pada awal pertandingan.

Meski terjadi jual beli serangan, tak ada gol yang tercipta pada babak kedua.

Pada awal babak kedua, pelatih kedua kesebelasan melakukan taktik pergantian pemain untuk menambah daya gedor.