Boris Kopitovic Absen Kontra Persita, The Flash Siap Menggebrak di Banten

Kamis, 23 April 2026 – 12:28 WIB
Penyerang sayap senior Bali United M. Rahmat dan Joai Ferrari siap berkolaborasi menghadapi Persita di Banten International Stadium, Kamis (23/4) sore. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SERANG - Kabar absennya striker Boris Kopitovic akibat akumulasi kartu tak membuat nyali Serdadu Tridatu ciut saat menantang Persita pada laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Banten International Stadium (BIS), Kamis (23/4) sore.

Penyerang sayap senior Bali United M. Rahmat dipastikan siap memberikan kemampuan 100 persen untuk mengisi pos lini serang tim menghadapi Persita.

The Flash, julukan M. Rahmat bahkan optimistis Bali United mampu mengamankan poin penuh di kandang lawan.

"Saya mewakili pemain menyatakan bahwa kami 100 persen siap bertempur.

Kami berharap bisa mengulangi hasil positif di laga kandang terakhir.

Semoga tiga poin menjadi milik kami," ujar M. Rahmat dilansir dari laman klub.

M. Rahmat sendiri masuk starting XI Bali United bukan kali pertama.

Sebelumnya saat menjamu PSBS Biak dan melawan Persib Bandung di laga tandang, M. Rahmat dipercaya mengisi pos lini depan sejak menit pertama.

