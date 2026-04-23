Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persita vs Bali United: Papan Tengah Panas

bali.jpnn.com, SERANG - Laga krusial pekan ke-29 Super League 2025-2026 bergulir di Banten International Stadium (BIS), Kamis (23/4) sore.

Dua tim bertabur bintang, Persita Tangerang dijadwalkan menantang tim dari Pulau Dewata, Bali United pada pukul 15.30 WIB atau 16.30 WITA.

Laga big match ini sangat prestisius, bukan saja karena sosok pelatih di kedua tim, tetapi juga komposisi pemain.

Bagi Anda yang tidak bisa menyaksikan jalannya pertandingan di Banten International Stadium (BIS) tak perlu khawatir.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, pertandingan besar ini disiarkan secara live di Indosiar dan streaming via Vidio.com.

Kedua kesebelasan telah bertemu 10 kali di Liga Indonesia.

Dalam 10 kali pertemuan tersebut, Persita hanya menang sekali, Bali United tampil dominan dengan meraih lima kemenangan, sementara empat laga berakhir dengan imbang.

Pada pertemuan leg pertama di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 25 Oktober 2025 lalu, kedua kesebelasan bermain imbang 0 – 0.