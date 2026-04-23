Mauricio Souza Dongkol Kinerja Lini Serang Persija, Percuma Mendominasi Laga

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persija Jakarta menunjukkan agresivitasnya saat menantang tuan rumah PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) kemarin.

Persija tidak hanya mendominasi penguasaan bola dan passing, tetapi juga berhasil melesakkan 25 tembakan, dengan 10 di antaranya tepat sasaran.

Persija Jakarta bahkan mendapat dua kali peluang tendangan penalti, tetapi hanya satu yang menjadi gol.

Gol dari titik putih itu dicetak Allano Lima pada menit ke-20.

Sebelumnya, PSIM Yogyakarta mencetak gol terlebih dahulu melalui Ezequial Vidal menit keempat.

Hasil imbang 1 – 1 ini membuat pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza dongkol.

Menurut Mauricio Souza, hasil imbang ini tidak adil karena Persija menunjukkan dominasinya sepanjang laga.

“Coba lihat, lawan hanya punya tiga peluang ke gawang kami dan beruntung bisa mencetak satu gol.