Van Gastel Puji Mental Baja Pemain, Taktik Parkir Bus PSIM Terbukti Efektif

Kamis, 23 April 2026 – 10:39 WIB
Pelatih kepala PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel memimpin anak asuhnya saat melawan Persija di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (23/4) kemarin. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih kepala PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel mengaku bangga Laskar Mataram sukses meredam agresivitas Persija Jakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (22/4) kemarin.

Meski terus digempur, Ze Valente dan kolega berhasil mencuri satu poin krusial yang sekaligus memutus tren negatif mereka.

Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan pekan ke-29 Super League 2025-2026 dengan skor imbang 1 – 1.

PSIM Yogyakarta berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui Ezequial Vidal menit keempat, sementara gol balasan Persita dicetak Allano Lima menit ke-20 dari titik putih.

"Saya sangat senang dengan poin ini.

Melawan tim raksasa seperti Persija yang sedang berburu gelar juara bukanlah perkara mudah," ujar Jean-Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Bagi Jean-Paul Van Gastel, hasil imbang ini lebih dari sekadar skor imbang, tetapi momentum kebangkitan tim.

Pada laga kemarin, PSIM Yogyakarta terpaksa menerapkan taktik parkir bus karena Persija Jakarta tak memberi kesempatan Laskar Mataram bernapas.

