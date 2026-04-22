Carlos Pena Bidik Poin Penuh dari Bali United, Akurasi Jadi PR Besar Persita

bali.jpnn.com, SERANG - Pelatih Persita Carlos Pena menuntut Laskar Cisadane meningkatkan akurasi di lini depan menjelang laga krusial pekan ke-29 Super League 2025-2026.

Persita Tangerang dijadwalkan menjamu Bali United di Banten International Stadium, Kamis (23/4/2026) sore pukul 15.30 WIB.

Persita membawa misi penebusan setelah menelan kekalahan tipis 0-1 secara beruntun dalam tiga laga terakhir melawan Persebaya, Arema FC, dan Persik Kediri.

Bagi Carlos Pena, kunci memulihkan kepercayaan diri tim hanyalah satu, menjaga gawang tetap suci sekaligus kembali mencetak gol.

Kali ini targetnya adalah mengalahkan Bali United di kandang sendiri.

“Pertahanan kami sebenarnya sangat solid sepanjang musim, kecuali saat laga pembuka melawan Persija.

Di laga lain, kami sering kalah hanya dengan skor 1-0. Ini yang sulit kami terima,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman Persita.

Pelatih berkebangsaan Spanyol ini menegaskan pentingnya clean sheet sebagai fondasi kemenangan.