Comeback Sempurna Persis Solo, Gilas Bhayangkara FC, Keluar dari Zona Degradasi

Rabu, 22 April 2026 – 18:32 WIB
Pemain Persis Solo Althaf Alrizky menggiring bola ditempel pemain Bhayangkara FC Moussa Sidibe di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4) sore. Persis Solo mengalahkan Bhayangkara FC dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @persisofficial

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah pada laga sebelumnya tumbang dari Arema FC.

Menantang Bhayangkara FC pada laga perdana pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4) sore, Persis menang dengan skor 1 – 2.

Persis Solo melakukan comeback sempurna setelah tertinggal melalui gol yang dicetak sang mantan, Moussa Sidibe menit ke-4.

Kiper Persis Muhammad Riyandi gagal mengadang tendangan Moussa Sidibe untuk mengubah kedudukan 0 – 1 untuk keunggulan sementara Bhayangkara FC.

Wasit membutuhkan waktu untuk melihat rekaman VAR sebelum mengesahkan gol Moussa Sidibe.

Tertinggal satu gol tidak membuat pemain Persis Solo down.

Memakai formasi 4 – 2 – 3 – 1, anak asuh Milomir Seslija mencoba mengurung pertahanan Bhayangkara FC demi satu gol penyama kedudukan.

Kerja keras pemain Persis membuahkan hasil ketika pada menit ke-32, Dimitri Lima Souza menjebol gawang Aqil Savik.

TAGS   Persis persis solo Bhayangkara FC Zona Degradasi Persis vs Bhayangkara FC Persis Solo vs Bhayangkara FC Stadion Manahan Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Carlos Pena Bidik Poin Penuh dari Bali United, Akurasi Jadi PR Besar Persita - JPNN.com Bali

    Carlos Pena Bidik Poin Penuh dari Bali United, Akurasi Jadi PR Besar Persita

  2. Mengulik Taktik Jo Jansen Menjelang Kontra Persita: Parkir Boris Kopitovic? - JPNN.com Bali

    Mengulik Taktik Jo Jansen Menjelang Kontra Persita: Parkir Boris Kopitovic?

  3. Enam Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persita, Jo Jansen Pusing Starting XI? - JPNN.com Bali

    Enam Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persita, Jo Jansen Pusing Starting XI?

    4. Berita Bali United Lainnya

