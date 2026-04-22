Comeback Sempurna Persis Solo, Gilas Bhayangkara FC, Keluar dari Zona Degradasi

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah pada laga sebelumnya tumbang dari Arema FC.

Menantang Bhayangkara FC pada laga perdana pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (22/4) sore, Persis menang dengan skor 1 – 2.

Persis Solo melakukan comeback sempurna setelah tertinggal melalui gol yang dicetak sang mantan, Moussa Sidibe menit ke-4.

Kiper Persis Muhammad Riyandi gagal mengadang tendangan Moussa Sidibe untuk mengubah kedudukan 0 – 1 untuk keunggulan sementara Bhayangkara FC.

Wasit membutuhkan waktu untuk melihat rekaman VAR sebelum mengesahkan gol Moussa Sidibe.

Tertinggal satu gol tidak membuat pemain Persis Solo down.

Memakai formasi 4 – 2 – 3 – 1, anak asuh Milomir Seslija mencoba mengurung pertahanan Bhayangkara FC demi satu gol penyama kedudukan.

Kerja keras pemain Persis membuahkan hasil ketika pada menit ke-32, Dimitri Lima Souza menjebol gawang Aqil Savik.