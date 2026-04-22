JPNN.com Bali Sport PSIM Curi Poin dari Persija, Paksa Tim Ibu Kota Bermain Imbang 1 – 1

PSIM Curi Poin dari Persija, Paksa Tim Ibu Kota Bermain Imbang 1 – 1

Rabu, 22 April 2026 – 18:10 WIB
PSIM Curi Poin dari Persija, Paksa Tim Ibu Kota Bermain Imbang 1 – 1 - JPNN.com Bali
Kapten Persija Rizky Ridho berduel dengan pemain PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Rabu (22/4). Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1 - 1. Foto: Instagram @psimjogja_official

bali.jpnn.com, GIANYAR - PSIM Yogyakarta berhasil mencuri satu poin dari tim kuat Persija pada laga perdana pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4) sore.

Berstatus tuan rumah, PSIM Yogyakarta berhasil memaksa Persija Jakarta mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1 – 1.

Hasil ini sekaligus memperbaiki rekor pertemuan leg pertama Super League 2025-2026 pada 28 November 2025 lalu.

Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, itu, PSIM Yogyakarta kalah dari Persija dengan skor 0 – 2.

Pada laga yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan, PSIM berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui Ezequial Vidal menit keempat.

Pemain asing PSIM Yogyakarta itu berhasil menjebol gawang Persija yang dikawal Carlos Eduardo memanfaatkan assist matang Savio Sheva.

Persija yang tertinggal melalui gol cepat Ezequial Vidal langsung meningkatkan serangan untuk mencetak gol penyama kedudukan.

Serangan bertubi-tubi Persija membuat lini pertahanan PSIM kalang kabut.

PSIM Yogyakarta berhasil mencuri satu poin dari tim kuat Persija pada laga perdana pekan ke-29 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Bali
