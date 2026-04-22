Mengulik Taktik Jo Jansen Menjelang Kontra Persita: Parkir Boris Kopitovic?

bali.jpnn.com, SERANG - Bali United menunjukkan wajah baru saat menumbangkan Malut United FC pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026.

Bali United mendadak menjelma menjadi unit yang cerdas secara taktik.

Strategi pelatih Bali United Johnny Jansen bukan lagi sekadar coretan di atas kertas, melainkan instrumen kendali permainan.

Perhitungan matang Johnny Jansen terlihat jelas saat memasang striker Boris Kopitovic sejak menit awal.

Keputusan yang sempat mengejutkan ini ternyata merupakan langkah taktis untuk melumpuhkan lini belakang lawan.

Boris Kopitovic memainkan peran vital sebagai pemecah ombak tim.

Kehadirannya sukses mengintimidasi Gustavo Franca, bek andalan Malut United, hingga konsentrasi pertahanan mereka buyar.

"Boris sengaja saya turunkan untuk meladeni bek lawan yang punya fisik kuat seperti Gustavo Franca.