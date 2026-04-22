Enam Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persita, Jo Jansen Pusing Starting XI?

bali.jpnn.com, SERANG - Kabar buruk menimpa Bali United menjelang laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Kamis )23/4).

Dua pemain andalan Bali United dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Keduanya adalah bek tengah Bagas Adi Nugroho dan striker Boris Kopitovic.

Keduanya absen untuk satu laga dan bisa dimainkan setelah pertandingan kontra Persita.

Di luar dua nama tersebut, Bali United dipastikan tidak bisa diperkuat tiga gelandang asingnya, Brandon Wilson, Jordy Bruijn dan Mirza Mustafic karena dalam proses pemulihan cedera.

Satu nama lagi yang masih absen adalah Reyner Barusu yang berposisi sebagai penyerang winger.

“Iya, kami kehilangan dua pemain, yaitu Boris (Kopitovic) dan Bagas (Adi Nugroho) karena akumulasi kartu.

Lalu ada pemain yang masih pemulihan cedera,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.