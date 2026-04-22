JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Enam Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persita, Jo Jansen Pusing Starting XI?

Enam Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persita, Jo Jansen Pusing Starting XI?

Rabu, 22 April 2026 – 15:07 WIB
Enam Pemain Pilar Bali United Absen Kontra Persita, Jo Jansen Pusing Starting XI? - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen harus putar otak menyiapkan Starting XI karena ada enam pilar yang absen pada laga kontra Persita di Banten International Stadium, Kamis (23/4) besok. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, SERANG - Kabar buruk menimpa Bali United menjelang laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita Tangerang di Banten International Stadium (BIS), Kamis )23/4).

Dua pemain andalan Bali United dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Keduanya adalah bek tengah Bagas Adi Nugroho dan striker Boris Kopitovic.

Baca Juga:

Keduanya absen untuk satu laga dan bisa dimainkan setelah pertandingan kontra Persita.

Di luar dua nama tersebut, Bali United dipastikan tidak bisa diperkuat tiga gelandang asingnya, Brandon Wilson, Jordy Bruijn dan Mirza Mustafic karena dalam proses pemulihan cedera.

Satu nama lagi yang masih absen adalah Reyner Barusu yang berposisi sebagai penyerang winger.

Baca Juga:

“Iya, kami kehilangan dua pemain, yaitu Boris (Kopitovic) dan Bagas (Adi Nugroho) karena akumulasi kartu.

Lalu ada pemain yang masih pemulihan cedera,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Kabar buruk menimpa Bali United menjelang laga pekan ke-29 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persita di Banten Internasional Stadium. Enam pemain absen
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persita persita tangerang Persita vs Bali United Johnny Jansen Akumulasi Kartu cedera Super League 2025-2026 Boris Kopitovic Bagas Adi

